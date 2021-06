Infrabel toch schuldig aan elektrocutie van man die hond uit hoogspanningscabine probeerde te redden

Het Henegouwse hof van beroep heeft spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel dinsdag dan toch schuldig verklaard voor de elektrocutie van een man die zijn hond uit een hoogspanningscabine probeerde te redden. Beide voorarmen van de man moesten geamputeerd worden.

De correctionele rechtbank van Bergen had Infrabel in september vorig jaar nog vrijgesproken voor onvrijwillige slagen en verwondingen door gebrek aan voorzorg, maar de rechters in beroep verklaarden het spoorbedrijf unaniem schuldig. De feiten dateren al van januari 2011. De jongeman raakte geëlektrocuteerd in de cabine, die zich in het Henegouwse Boussu bevindt.

Tijdens de zitting had het parket het over een zekere laksheid door Infrabel bij het beheer van de site. Na een brand in deze cabine, goed een halfjaar eerder, zou het bedrijf te traag gehandeld hebben om de cabine te beveiligen, hoewel bekend was dat er regelmatig wandelaars passeerden. “De verantwoordelijken werden duidelijk geïnformeerd over het gevaar sinds de brand, zoals blijkt uit een intern rapport”, aldus het parket.

Infrabel moet 300.000 euro betalen, maar omdat de rechtbank een wetsdokter heeft aangesteld gaat het hier nog om een voorlopige som.