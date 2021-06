Cercle Brugge huurt verdediger Senna Miangue van Cagliari

Brugge / Eupen - Na de Noor Jesper Daland heeft Cercle Brugge zijn tweede aanwinst beet. Een Belg nog wel. Senne Miangue, van opleiding een linksachter, moet centraal achterin de vervanger worden van Strahinja Pavlovic.

De geboren en getogen Antwerpenaar Senne Miangue (24) speelde in de jeugd bij Antwerp en Beerschot. Miangue maar was amper 16 jaar toen hij naar Internazionale trok. Cagliari haalde hem er in 2017 weg en leende hem de afgelopen seizoenen uit aan Standard en Eupen.

Michel Preud’homme zag het bij Standard absoluut niet zitten in Miangue, San Benat José vorig seizoen bij Eupen wel. Miangue maakte er indruk als linksvoetige centrale verdediger.

Ook Cercle wil hem straks centraal achterin uitspelen. Met Corryn, Velkovski en Vitinho zijn er meer dan voldoende linksachters. Technisch directeur Carlos Avina, die vorig weekend in Mexico in het huwelijk stapte en trainer Yves Vanderhaeghe zien in Miangue nu de vervanger van de Schot David Bates en de Serviër Strahinja Pavlovic. Miangue moet samen met Daland het hart van de nieuwe Cercle-defensie vormen. Hij had nog een contract tot 2022 bij Cagliari maar moest weg. Na het vertrek van Benat was Eupen geen optie meer. Cercle dus wel en het was de bedoeling om maandag al de transfer aan te kondigen maar Eupen en Cagliari lagen nog dwars. Dinsdagmorgen raakte de deal wel rond met alle partijen. Cercle huurt Miangue voor 1 jaar met optie tot koop van Cagliari.