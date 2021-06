President Joe Biden en koning Filip ontmoeten elkaar in Koninklijk Paleis

Amerikaanse president Joe Biden en koning Filip hebben elkaar dinsdagvoormiddag ontmoet. Biden is al sinds zondagavond in het land en woonde maandag een NAVO-top bij in Brussel. Later vandaag ontmoet hij nog EU-leiders Charles Michel en Ursula Von der Leyen, vanavond neemt hij alweer afscheid en vliegt hij naar het Zwitserse Genève.