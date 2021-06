Klasgenoten van toekomstige koningin verkopen pikante kalender voor goed doel

Etterbeek - Een veertigtal jonge officieren van de Koninklijke Militaire School (KMS) in Etterbeek hebben een pikante kalender op de markt gebracht. Daarmee willen ze geld inzamelen voor de strijd tegen multiple sclerose.

De kalender van de officieren is gemaakt naar het voorbeeld van de jaarlijkse politie- en brandweerkalenders. Via een reeks van achttien foto’s, ruim anderhalf jaar aan kalender, hebben de jonge officieren hun job – en afgetrainde lichaam – vastgelegd. “Een van de leerlingen was zelf in aanraking gekomen met multiple sclerose”, vertelt Jonathan D’Haese. “De oma van Cyrille Burnotte lijdt al enkele jaren aan de ziekte en hij verkocht al verschillende jaren chocolade. Op die manier kon hij de organisatie, die zo veel voor zijn oma had gedaan, zelf ook een beetje steunen.” (Lees verder onder de foto)

De foto’s schetsen een beeld van de opleiding. Foto: KMS

Na een rondvraag deden uiteindelijk een veertigtal jonge officieren mee met het initiatief. “Iedereen was enthousiast om mee te doen, om Cyrille te helpen met het inzamelen van geld. We hebben zelfs geen officiële mededeling moeten doen. Alles verliep via mond-tot-mondreclame. Ook prinses Elisabeth is op de hoogte van het initiatief, maar zij staat niet in de kalender.”

Veel steun

Met de kalender schetsen de officieren een beeld van hun leven als student aan de Koninklijke Militaire School. Naast het behalen van een master krijgen ze ook vijf uur sport per week en zijn ze gedurende bijna twee maanden per jaar op militaire oefening. Ook de vele tradities – zoals het prestigieuze galabal – komen aan bod. (Lees verder onder de foto)

Ook de vele tradities van de KMS, zoals het Galabal, komen aan bod. Foto: KMS

“We kregen meteen veel steun van onze bazen”, vertelt student Arvid De Dapper. “Ze waren meteen enthousiast over het project en lieten ons veel vrijheid. Dat zo’n project geleid kan worden door enkele twintigers, laat voor ons weer maar eens zien hoeveel vertrouwen Defensie heeft in de nieuwe generatie.”

Ondertussen zijn er al bijna 500 exemplaren verkocht. Momenteel zijn er nog 500 kalenders beschikbaar. Bestellen kan via www.projectssmw.be/winkel.