Hof van beroep buigt zich op 21 juni over wrakingsverzoek in zaak-Reuzegom

Het hof van beroep in Antwerpen behandelt op 21 juni het wrakingsverzoek van advocaat Joris Van Cauter, de advocaat van één van de achttien Reuzegomleden. Hij meent dat de voorzitster van de raadkamer in Hasselt vooringenomen is. Zij is het daar niet mee eens en weigert zich vrijwillig terug te trekken, waardoor het nu aan het hof van beroep is om daarover te oordelen.

De raadkamer in Hasselt moest normaal gezien vorige week beslissen wie van de achttien Reuzegomleden voor de strafrechter moet verschijnen voor de fatale doop van Sanda Dia, maar net voor de zitting had advocaat Joris Van Cauter een wrakingsverzoek gestuurd.

Hij meende dat de voorzitster van de raadkamer vooringenomen was omdat zij haar griffier enkele dagen voor de zitting de opdracht had gegeven om alle 35 advocaten in de zaak op de hoogte te brengen dat de zaak klaar was voor behandeling. Van Cauter wilde nog bijkomende onderzoeksdaden vragen, maar daar werd niet op ingegaan. Zo leek het volgens hem dat de voorzitster al een standpunt had ingenomen en eigenlijk niet meer naar hem wilde luisteren.

De voorzitster weigerde zich vrijwillig terug te trekken, waardoor het nu aan het hof van beroep is om te beslissen of ze kan aanblijven. Het wrakingsverzoek zal maandagnamiddag behandeld worden.

De volgende raadkamerzitting in de zaak-Sanda Dia is op 28 juni.