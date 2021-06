Drie vrouwen waarschuwen vriendin voor overspel van haar man met vals Facebookprofiel, maar worden ontmaskerd

Middelkerke / Oostende / Diksmuide - Drie vrouwen uit Middelkerke en Oostende staan terecht omdat ze een vals Facebookprofiel aanmaakten met een valse naam om zo heel wat berichten te sturen naar een bevriende vrouw. Ze wilden haar waarschuwen voor het overspel van haar vriend. “Het is nogal kinderachtig gedrag van volwassenen”, vond de procureur.

Tussen 16 februari en 27 maart 2020 stuurden de vrouwen tal van anonieme boodschappen naar slachtoffer M. uit Diksmuide. Ze waarschuwden haar ervoor dat haar vriend vreemd ging en stuurden allerlei verhalen daar. M. confronteerde haar vriend met de beschuldigingen, maar die ontkende. Daarop stapte het koppel naar een advocaat, die klacht neerlegde bij de onderzoeksrechter. Er werden heel wat kosten gemaakt om de daders te ontmaskeren. Het bleken drie goede vrienden te zijn: tweelingzussen S.L. en G.L. (50) uit Middelkerke en de 48-jarige K.F. uit Oostende. “Ze maakten zich onder meer schuldig aan valsheid in informatica, gebruik van een vals profiel met valse naam en belaging. Ze deden ook tal van anonieme oproepen met een gsm. Dit is eerder gedrag van jongeren. Eigenlijk is het nu vooral kinderachtig gedrag van volwassenen”, aldus de procureur.

Amoureuze avances

De advocaat van de drie vrouwen gaf de feiten toe. “Maar ze hadden geen slechte bedoelingen. Ze waren ook allemaal goed bevriend met elkaar. De vriend van M. wist dat de relatie van een van de vrouwen was afgesprongen en stuurde haar tal van amoureuze avances die niets aan de verbeelding overlieten. Als G.L. akkoord ging, zou hij zijn vriendin laten zitten. Ze wilden dat gewoon controleren en M. daarvan op de hoogte brengen. Het was nooit de bedoeling iemand te kwetsen. Zeggen dat dit de oorzaak was van het einde van de relatie tussen M. en haar vriend is niet juist. Het was enkel de druppel.”

Door hun blanco strafblad gaat de procureur akkoord met de gunst van de opschorting. Thomas Bailleul, advocaat van het slachtoffer, eiste 1.500 euro schadevergoeding.

De relatie tussen M. en haar vriend is nu ten einde, net als de vriendschapsrelatie tussen M. en de drie vrouwen.

Vonnis op 29 juni.