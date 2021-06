Anderlecht verliest Lukas Nmecha: spits verkiest Duitse ploeg boven paars-wit

Anderlecht moet even slikken. Lukas Nmecha (22) heeft paars-wit laten weten dat hij volgend seizoen niet meer in Brussel zal spelen. Er is een aanbieding van een Duitse club die zijn voorkeur wegdraagt en dus hakte hij de knoop door. Om welke club het gaat, is nog niet bekend.

Sowieso was het een moeilijk verhaal om bij Anderlecht te blijven. Paars-wit deed er wel alles aan om de maker van 21 doelpunten te houden, maar ze huurden hem slechts van Manchester City en hadden niet het geld op de Duitser definitief over te kopen. Zeker nadat Nmecha de Duitse U21 recent naar de Europese titel trapte, was zijn marktwaarde nog gestegen tot 12 miljoen euro.

De spits wil RSCA wel bedanken voor de kansen, maar de Brusselaars moeten nu op zoek naar alternatieven.