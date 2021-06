Lantis: “Overeenkomst met 3M staat volledig los van sanering”

Zwijndrecht - De overeenkomst tussen het bedrijf 3M en Oosterweel-bouwheer Lantis over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht heeft alleen te maken met het grondverzet op de Oosterweelwerf en staat volledig los van het saneren van de grond. Dat zegt Lantis in een reactie op de berichtgeving rond de dading in verschillende kranten.

Lantis benadrukt dat het saneren van de vervuilde grond in de toekomst niet op zijn kosten zal moeten gebeuren. “De saneringsplicht blijft bij de vervuiler”, stelt woordvoerster Annik Dirx. Wettelijk zou een dading die saneringsplicht ook niet kunnen overhevelen.

De bouwheer van de Oosterweelverbinding verdedigt verder de beslissing om voor een samenwerking met 3M te gaan en het bedrijf niet voor de rechter te dagen. “Dat was een afweging op basis van de inschatting dat een juridische procedure een erg onzekere uitkomst zou hebben én dat ze mogelijk 20 tot 30 jaar zou kunnen duren”, geeft Dirx aan. “We moesten voor de PFOS-grond een oplossing vinden binnen het projectgebied zelf en die hebben we gevonden. De overeenkomst houdt het plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie op het terrein van 3M in zodat grondwater wordt gezuiverd voor het naar de Schelde gaat, een veiligheidsberm op het terrein van 3M waar de grond met de hoogste PFOS-concentratie in verwerkt kan worden en het plaatsen van tijdelijke werfinstallaties.”

Lantis stelt verder dat de overeenkomst als voordeel had dat de werken aan de Oosterweelverbinding zonder verdere vertraging konden aanvatten en dat er ondanks de genoemde som van 63 miljoen euro aan kosten voor Lantis tot nu toe sprake is van kostenefficiëntie.