Minister Lydia Peeters: “Vooruit met Oosterweelwerken, maar niet ten koste van volksgezondheid”

Zwijndrecht - De werken aan de Antwerpse Oosterweelverbinding moeten vooruit, maar “niet ten koste van de volksgezondheid”. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. De Open Vld-minister wil ook aan de aangestelde opdrachthouder vragen om extra toxicologen aan te stellen om de situatie beter in kaart te brengen.

Het dossier van de PFOS-vervuiling rond de 3M-site in Zwijndrecht heeft ook een impact op het dossier van de Oosterweelverbinding. Op de werf op Linkeroever waar de Scheldetunnel moet komen, heeft bouwheer Lantis grond aangetroffen die vervuild is met PFOS, de scheikundige stof die gelinkt wordt aan ­mogelijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Ook veel van het grondwater op de Oosterweelsite is door PFOS vervuild.

Maandagavond liet Vlaams viceminister-president Hilde Crevits al verstaan dat de PFOS-vervuiling mogelijk tot uitstel van de Oosterweelwerken kunnen leiden. Ook bevoegd minister Lydia Peeters lijkt dat niet uit te sluiten. Zij benadrukt dat de volksgezondheid op de eerste plaats komt. “Uiteraard willen we vooruit met de werken van Oosterweel maar niet ten koste van de volksgezondheid”, zegt de Open Vld-minister.

Peeters wil op korte termijn nagaan of de Oosterweelwerken “op een veilige manier” kunnen voortgezet worden. Maar daarvoor is er eerst meer “transparantie en duidelijkheid” nodig. Peeters heeft alvast aan de recent aangestelde opdrachthouder (Karl Vrancken, red.) gevraagd om extra toxicologen aan te stellen.

Wie in het dossier welke verantwoordelijkheid draagt, is volgens Peeters een zaak voor de parlementaire onderzoekscommissie die wellicht woensdag in het parlement wordt opgericht.