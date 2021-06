Ivan De Witte kiest met AA Gent voor nieuwe aanpak: “Maar ik zal dit seizoen geen concrete ambities uitspreken”

Gent - Het is AA Gent menens. Tijdens een druk bijgewoonde persconferentie stelden de Buffalo’s hun nieuwe sportieve organisatiestructuur voor. Vernieuwing is duidelijk het orderwoord van Hein Vanhaezebrouck en het Gentse bestuur. En daarbij rekent de Gentse coach op twee nieuwe assistenten: ex-Buffalo’s Danijel Milicevic en Nicolas Lombaerts komen immers de Gentse technische staf vervoegen. Peter Balette blijft aan boord maar zal ook enkele sportieve taken als team manager op zich nemen. Daarnaast maakt video-analist Marc Delcourt de overstap van KV Kortrijk . Eerder raakte al bekend dat fysical coach Bram De Winne Zulte Waregem inruilt voor AA Gent.

Voor dat Ivan De Witte deze vernieuwingsoperatie toelichtte, kwam de Gentse voorzitter toch nog even terug op het voorbije seizoen: “We hebben een moeilijk seizoen gekend door allerlei toestanden: Covid, veel gekwetsten en enkele minder gelukkige beslissingen die ik ook al openlijk heb toegegeven”, stak de Gentse voorzitter van wal die echter ook een duidelijke boodschap voor de media en waarnemers in petto had.

“Mijn levensmotto blijft overeind: doe nooit aan anderen, wat je niet wilt wat anderen jou zouden aandoen. Dat geldt voor iedereen. Het is goed dat iedereen dat respecteert”, aldus De Witte. “Er zijn zaken verschenen over mij, Michel en anderen. Als je dat omkeert, dan moet je toegeven dat je dit liever niet over je zelf hoort. Als je de pen vasthoudt, moet je nadenken of je dit ook zou willen horen. Dat hoort tot de ethiek van de journalisten. Hopelijk kunnen we dit motto dit seizoen ook hanteren: journalisten die bij elk woord dat ze schrijven, nadenken over de impact ervan.”

Een andere vaststelling. Ivan De Witte wil geen concrete ambitie uitspreken voor het komende seizoen: “We zullen een goed jaar spelen waarbij we deze club een elan zullen geven dat er mag zijn. Maar ik zal dat niet uitdrukken in posities ofzo. Maar geloof me: er is heel veel gewerkt in het tussenseizoen”, benadrukte een zeer bevlogen De Witte.

“Hein zit nooit stil”

“We zullen een nieuw AA Gent zien! We hebben een coach die nooit stilzit. En die altijd in zijn geest bezig is met verbeteren. Dat is zijn levensmotto. Ik weet niet of je vrouw daar altijd zo content mee is (lacht). Hij is van ’s morgens tot ’s avonds constant aan het denken waar er iets verbeterd kan worden of een obstakel weggewerkt kan worden. Dat toont hij op het veld, ook aan de spelers. De laatste maanden herken ik Hein weer zoals in zijn eerste periode. Het is zelfs nog beetje erger. Hij is heel erg actief en gedreven. Zeer scherp.”

“Ik ben zeer blij dat we een trainer hebben die de bevoegdheden wil en zal opnemen om onze club terug een echt positief elan te geven. Ik wil niet meer met mijn neus op een uitgesproken ambitie geduwd worden”, knipoogde De Witte die als HR-expert uiteraard het belang van zo’n vernieuwingsoperatie kan inschatten. “Vernieuwen betekent een nieuwe structuur en cultuur. Maar ook nieuwe mensen. Met behoud en respect voor de mensen die stevig en goed zijn binnen de club.”

Foto: BELGA

“Dit zal niet meer gebeuren!”

Nee, De Witte heeft niet het makkelijkste jaar uit zijn voorzittersloopbaan achter de rug: “Ik heb emotioneel een moeilijk jaar beleefd maar heb wel de kracht gevonden om te zeggen: dit zal niet meer gebeuren! Ik heb de kritiek ter harte genomen, het zou dom zijn om dat niet te doen. Je moet rekening houden met wat er uit de omgeving komt en wat experten en media vinden. Daar hebben we dus rekening mee gehouden.”

“Deze vernieuwende actie weegt natuurlijk financieel ook door. Ondanks COVID en wetende dat we toch financieel onafhankelijk zijn: in Gent hebben we geen buitenlandse kapitaalkrachtige investeerder. We hebben het voorbije jaar wel ongeveer 20 miljoen euro aan inkomsten gemist. En toch hebben we de veerkracht om hier een volledig nieuwe aanpak te installeren.”

“Interesse voor Dorsch en Yaremchuk”

Ook Michel Louwagie onderschrijft die nieuwe aanpak en bevestigt dat ook hij extra gemotiveerd aan de start van het nieuwe seizoen verschijnt: “We zijn uitgedaagd als sportmannen, zelfs op mijn leeftijd (lacht). We gaan reageren met de best mogelijke resultaten”, bleef ook de Gentse CEO op de vlakte over de sportieve ambities van de Buffalo’s.

Louwagie beleeft zoals vanouds een drukke Mercato en verwacht dat er eerstdaags in enkele dossiers witte rook zal volgen: “De transfer van Kleindienst zit in een afrondende fase, hij keert terug naar Heidenheim. De gesprekken over de deal van Andrijasevic (naar het Chinese Zhejiang FC) lopen nog. Maar dat zal ook eerstdaags afgerond worden. En voor Dorsch is er natuurlijk interesse. En die komt nu ook op gang voor Yaremchuk. Ondanks het belachelijk prijsadvies van de experten op tv. We zullen onze eigen vraagprijs wel formuleren.

Besluiten deed Ivan De Witte ten slotte met het formuleren van een wens: “Ik wil vooral nog eens beklemtonen dat we ons absoluut niet willen vastpinnen op een bepaalde plaats. Ik wil dat er hier opnieuw een positieve flow door deze club zal stromen. Dat er positivisme heerst. Je kunt wedstrijden verliezen. Maar je moet soms kunnen inzien dat dit een leermoment is. Het doemdenken wil ik absoluut weg.”