Zinédine Zidane kaffert opdringerige journalist uit op straat: “Ga jij die domme vragen blijven stellen?”

Zinédine Zidane is in de clinch gegaan met een Spaanse journalist. De Fransman stapte recent op bij Real Madrid, maar wilde daarover liever geen vragen mee beantwoorden.

“In 2018 vertrok ik omdat ik vond dat de club een frisse wind nodig had na het winnen van zoveel prijzen. Nu zijn de zaken anders. Ik vertrek omdat ik voel dat de club niet langer het vertrouwen in mij heeft dat ik nodig heb. Ik voel ook niet de steun om iets op te bouwen op middellange of lange termijn. Ik weet hoe het werkt in het voetbal en ik weet wat er gevraagd wordt bij Real Madrid. Als je niet wint, moet je vertrekken. Maar nu wordt alles wat ik in het verleden dag na dag heb opgebouwd zomaar vergeten”, schreef Zidane bij zijn vertrek.

En over die uitspraken wilde een journalist van Direct Gol het graag hebben toen Zidane met zijn vrouw op weg was naar een wedstrijd van Rayo Vallecano, waar hun zoon Luca speelt.

“Trainer, hoe is het? Hoe gaat het ermee? Je verliet Real op slechte voet door die brief te schrijven”, klonk het. Zidane kon er niet mee lachen en diende de man van antwoord toen die maar bleef aandringen. “Ga je me blijven volgen met diezelfde domme vragen”, vroeg het Franse voetbalicoon zich af. “Echt waar, je werk is een schande. Jij kent mij en ik ken jou. Waarom moet dit altijd? Zet die camera af en ga met me mee om te praten.”

Waarna Zidane de journalist naar zich toe sleurde en mee het stadion innam.

De beelden: