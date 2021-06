Antwerpen geeft resultaten bodemstalen Linkeroever vrij: ook aan voetbalveld en naast school zijn richtwaarden overschreden

Zwijndrecht -

De stad Antwerpen heeft dinsdag de resultaten vrijgegeven van twaalf bodemstalen die ze op 7 juni liet nemen op vier locaties op Linkeroever, in de wijde omgeving van de 3M-site waar sprake is van PFOS-vervuiling. Bij acht stalen blijkt er een overschrijding van de richtwaarden, bij de locatie het dichtst bij 3M was er ook een overschrijding van de bodemsaneringsnorm.