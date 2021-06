“België is na Zwitserland het team dat het meeste kans maakt op blessure tijdens EK”

Van alle 24 deelnemers aan het EK zijn de Rode Duivels na Zwitserland de ploeg die het meeste kans maken op blessures. Dat zegt de Britse juridische groep Boyes Turner.

Het in Reading gebaseerde bedrijf berekende de kansen van elk land om blessures op te lopen tijdens het EK aan de hand van de blessuregeschiedenis van de geselecteerde spelers. Daaruit bleek dat de Zwitsers het meeste kans maken om blessures op te lopen. Hun voltallige kern miste gemiddeld al dertien procent van alle wedstrijden waarin ze hadden kunnen aantreden in hun carrières door blessure. De Rode Duivels zijn tweede in die rangschikking met een gemiddelde van elf procent.

Met verdediger Thomas Vermaelen hebben de Belgen volgens Boyes Turner ook één van de spelers die het meest kans maakt op een blessure tijdens het EK in de rangen. De verdediger van Vissel Kobe zou in zijn carrière liefst 39% van de wedstrijden gemist hebben door een blessure.

Enkel Abdülkadir Ömür (Turkije, 40%), Nicolai Boilesen (Denemarken, 44%) en Adam Bogdan (Hongarije, 51%) doen ‘beter’. Die laatste was tussen november 2016 en juli 2018 meer dan anderhalf jaar uit met gescheurde kruisbanden. Hij miste zo 179 wedstrijden op rij. Op het EK is hij stand-in voor RB Leipzig-doelman Peter Gulacsi.