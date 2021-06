Waarschuwingsfase van Vlaams Warmteactieplan opgestart: “Drink voldoende en houd jezelf en je huis koel”

Woensdag en donderdag wordt het erg warm in ons land, met tropische temperaturen die vlot boven de 30 graden zullen gaan. Daarom start het Agentschap Zorg en Gezondheid nu de waarschuwingsfase van het Vlaamse Warmteactieplan met adviezen om mensen te beschermen tegen de zon en de hitte. “Drink voldoende en houd jezelf en je huis koel.”

Het Vlaams Warmteactieplan bestaat uit twee fases: een waakzaamheidfase en een waarschuwingsfase.

De waakzaamheidsfase loopt van 15 mei tot 30 september . De intermediairs (zoals gemeentes en woonzorgcentra) krijgen dan een herinnering om zich organisatorisch voor te bereiden op warmteperiodes en om eventuele acties (zoals sensibiliseringsacties) te kunnen voorbereiden.

De waarschuwingsfase start 0 tot 2 dagen voor het echt erg warm wordt. De overheid stuurt dan een waarschuwingsmail uit naar een lijst van organisaties die met kwetsbare groepen werken: zo weten die dat het erg warm zal worden en kunnen ze de gepaste maatregelen treffen.

Gemeentes, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang en jeugdverenigingen die werken met kwetsbare groepen, krijgen tijdens de waarschuwingsfase een herinnering en tips om maatregelen te nemen tegen de warmte. Op www.warmedagen.be krijgen ze ook tips over hoe ze kunnen omgaan met de warmte en tegelijk de coronamaatregelen kunnen blijven naleven.

Covid-19

Dit jaar moet er extra aandacht zijn voor personen die verzwakt zijn door Covid-19. Zij kunnen extra kwetsbaar zijn voor warmtegerelateerde ziekten. “Personen met hittestress kunnen dan weer extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Het gebruik van bepaalde medicatie kan personen ook extra kwetsbaar maken voor warmte.”

“We starten vandaag de waarschuwingsfase zodat iedereen maatregelen kan nemen voor het warme weer”, aldus Moonens. Ons algemene advies luidt: drink voldoende, houd jezelf en je huis koel. Maar we vragen ook uitdrukkelijk om zorg te dragen voor anderen. Hou kinderen in de gaten, ga langs bij oudere mensen of mensen die er alleen voor staan. Drinken zij wel voldoende? Is hun kledij aangepast aan de warmte? Hebben zij een koele plek om te rusten? Naast het algemene publiek, verenigingen en lokale besturen richten we ons ook specifiek naar organisaties die met kwetsbare groepen werken, zoals ouderen, kinderen en zieke mensen. We vragen hen om hun interne warmteactieplan te activeren, met maatregelen zoals extra sensibilisatie bij hun publiek en personeel, aangepaste activiteiten en warmtewerende maatregelen.”

Meer tips om het hoofd koel te houden op www.warmedagen.be.

