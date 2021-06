Moeder van Olivia (6) en Anna (1) schrijft emotionele brief: “Ik wou dat ik samen met hen had kunnen sterven”

De moeder van Olivia en Anna, de twee meisjes die meer dan waarschijnlijk om het leven werden gebracht door hun vader, heeft een open brief geschreven over het verlies van haar “twee kleine engeltjes”. “Ik wou dat ik samen met hen had kunnen sterven.”

Op 27 april bezocht Tomas Gimeno (37) het huis van zijn ex-vrouw Beatriz Zimmerman. Hij kwam zijn twee dochtertjes, Olivia (6) en Anna (1), oppikken en nam hen mee naar zijn huis in Igueste de Caldelaria (Tenerife). Toen Zimmerman later die dag haar dochters ging ophalen, deed niemand de deur open. Aan de telefoon dreigde Gimeno meermaals tegen zijn ex dat ze haar dochters nooit meer zou zien.

Enkele dagen geleden werd het levenloze lichaam van het oudste meisje gevonden in de zee nabij Tenerife. Op 900 meter diepte, in een verzwaarde sporttas. Anna werd nog niet teruggevonden, maar gevreesd wordt dat zij hetzelfde lot als haar zusje heeft moeten ondergaan. Wellicht werden de meisjes door hun vader om het leven gebracht en vervolgens gedumpt in de oceaan.

Rusteloos

In een open brief schrijft de moeder nu dat ze “aanvaard” heeft dat ook Anna niet meer leeft. “Wat Tomas gedaan heeft, is het ergste wat iemand kan doen”, schrijft ze. “Het doet me enorm veel pijn dat ik er niet was om de levens van mijn twee kleine engeltjes te redden. Ik wou dat ik tijdens hun laatste momenten bij hen was, dat ik hun handjes kon vasthouden en samen met hen kon sterven. Maar dat is niet gebeurd, want Tomas wou dat ik zou afzien, dat ik voor de rest van mijn leven rusteloos en tevergeefs naar hen zou zoeken. Dat was de enige reden dat hij mij liet leven.”