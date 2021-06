Extra domper voor Rusland: Yuri Zhirkov moet EK vroegtijdig verlaten door blessure

Na de kansloze 3-0 nederlaag tegen de Rode Duivels, zullen de Russen zich stevig moeten herpakken willen ze nog kans maken op kwalificatie voor de volgende ronde. Woensdag staat de cruciale wedstrijd tegen Finland op het programma, maar die zal alleszins zonder Yuri Zhirkov (37) worden afgewerkt. De Russische verdediger liep tegen België een dijblessure op, en zal dit EK niet meer in actie komen.

Naast Zhirkov is ook sterspeler Aleksandr Golovin (25) onzeker voor de partij tegen Finland. Hij werkte na zijn wedstrijd tegen België een lichtere training af dan de rest van de groep, meer wil bondscoach Cherchesov niet kwijt over het voorval. Cherchesov heeft wel een plan klaar voor de wedstrijd tegen Finland, want na de wedstrijd tegen de Rode Duivels “is alles duidelijk geworden”, aldus Cherchesov.

De Russische bondscoach kreeg dinsdag ook een vraag over het boegeroep dat vanuit de tribunes te horen was toen de Rode Duivels samen met ref Antonio Mateu Lahoz voor de aftrap op een knie gingen zitten als teken van protest tegen racisme. “Om eerlijk te zijn, heb ik het niet gehoord”, antwoordde hij ontwijkend. “Als je beneden op het veld staat, dan merk je zoiets niet op. Maar over dit onderwerp kan ik niets zeggen. Iedereen neemt zijn eigen beslissingen. Als je een vraag over tactiek of strategie hebt, zal ik die beantwoorden”, besloot Cherchesov.