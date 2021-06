Wil jij eigenaar worden van het wereldwijde web? Dat kan

Bij het Britse veilinghuis Sotheby’s gaat later deze maand de broncode die de basis vormt voor het wereldwijde web, onder de hamer. Dat gebeurt via een NFT (non-fungible token), waarmee het eigenaarschap van digitale objecten met behulp van blockchain kan worden gegarandeerd.

Het gaat om zowat 9.555 lijnen van de code die de uitvinder van het www, de Brit Tim Berners-Lee, tussen oktober 1990 en augustus 1991 schreef. De hoogste bieder kan die code en de bijbehorende opmaaktalen en protocollen raadplegen en downloaden via een reeks links in het NFT. Daarnaast krijgt hij of zij ook een 30 minuten durende video waarin de code wordt uitgeschreven, een soort ‘digitale poster’ van de code met de handtekening van Berners-Lee en een tekstbestand gedateerd van juni dit jaar waarin de computerwetenschapper uitlegt hoe de code is ontstaan.

“De kern van de veiling is de originele broncode voor het wereldwijde web”, zegt Cassadra Hatton van Sotheby’s. “We hebben beslist dat de originele bestanden die tijdstempels hebben en gedateerd zijn, de kern van het pakket waren. Daarnaast hebben we enkele bijkomende objecten toegevoegd om kopers te helpen om beter te visualiseren en te begrijpen wat er wordt verkocht.”

Het was Berners-Lee zelf die Sotheby’s benaderde met het idee om zijn broncode te veilen. De opbrengst gaat volgens het veilinghuis naar “initiatieven” die Berners-Lee en zijn vrouw Rosemary Leith steunen.

De veiling loopt van 23 tot 30 juni op de website van Sotheby’s.