Mama van Nathalie Geijsbregts krijgt uitnodiging coronavaccin voor dochter die al dertig jaar vermist wordt

Het is een bijzonder pijnlijke vergissing. Anita Pintjens kreeg thuis in Wuustwezel een uitnodiging in de bus op naam van haar dochter om zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Alleen, Nathalie Geijsbregts is dit jaar exact dertig jaar vermist. Ze verdween als tienjarige toen ze op weg was naar school.

“Het is een dubbel gevoel”, zegt vader Eric Geijsbregts. “Enerzijds is het pijnlijk om daar weer eens mee geconfronteerd te worden. Anderzijds zijn we ook opgelucht dat ze niet vergeten is. Dat ze niet uitgeschreven is. Ik denk trouwens dat veel families van vermisten in deze periode zo’n uitnodiging in de bus zullen krijgen.”

Veel meer woorden wil Geijsbregts er niet aan vuil maken. “Omdat we ook wel beseffen dat de man of vrouw die de brief heeft verstuurd zich gewoon baseerde op gegevens van het rijksregister die uit de computer rollen”, zegt hij. En het is ook niet de eerste keer dat het gebeurt. “Zo kregen we ooit ook een brief van de overheid met de vraag waarom we onze dochter in geen enkele school hadden ingeschreven.”

Nathalie Geijsbregts zou dit jaar 40 jaar geworden zijn. Zou, want de kans dat ze nog in leven is, is zo goed als onbestaande. Ze verdween op 26 februari 1991 in het Vlaams-Brabantse Leefdaal waar ze die ochtend stond te wachten op de bus naar school. Vermoedelijk werd ze ontvoerd. De voorbije decennia waren er verschillende sporen en werd haar verdwijning aan verschillende criminelen gelinkt, maar dat leidde nooit tot een doorbraak. Nathalie werd nooit teruggevonden.

