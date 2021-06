Bernd Hollerbach geeft eerste training bij STVV: “Dit jaar niet tegen degradatie vechten”

Vandaag/dinsdag blies STVV verzamelen voor de eerste groepstraining in aanloop naar het seizoen 2021-2022, dat voor de Kanaries op 25 juli begint met de komst van AA Gent. De nieuwe coach Bernd Hollerbach en zijn assistent Sebastian Klein hadden voor hun kern een oefensessie voorzien die een kleine twee uur in beslag nam.

Zoals gewoonlijk zo vroeg op het seizoen kon Hollerbach, de opvolger van Peter Maes die naar Beerschot verkaste, niet rekenen op een voltallige kern. Daiki Hashioka en Daniel Schmidt vertoeven nog bij de nationale ploeg van Japan. Maximiliano Caufriez trainde het eerste gedeelte mee, daarna vervolgde hij individueel de eerste oefensessie. De spelers die wel aanwezig waren, kregen een zeer stevige training, met grondoefeningen en een oefenpartijtje, voorgeschoteld.

“Dit nieuwe seizoen geeft aan elke speler de mogelijkheid om te laten zien waartoe hij in staat is. We gaan nu heel intensief werken om ons klaar te stomen voor onze eerste match. Ik ben, en met mij wellicht ook de spelers, zeer blij om ondanks de warmte opnieuw op het veld te kunnen staan. Dit is vooral een eerste echte kennismaking met de spelersgroep. Ik houd van een ploeg die op fysiek vlak sterk staat. Daarom ga ik de kern zo snel mogelijk op scherp zetten”, meldde Bernd Hollerbach.

STVV heeft een moeilijk seizoen achter de rug. “Het is alvast de bedoeling om van STVV een stabieler geheel te maken. Ik moet de ploeg nog leren kennen, maar stap met een zeer positieve ingesteldheid in het verhaal. Er zullen nog wat versterkingen komen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we een seizoen zullen afwerken met de minste zorgen. Wij willen alvast niet tegen de degradatie vechten”, vervolgde Hollerbach.

De eerste oefenmatch van STVV is gepland op vrijdag 18 juni tegen Zepperen-Brustem. Daarna volgen nog oefenwedstrijden tegen Berg en Dal, Anderlecht, Patro Eisden Maasmechelen, Lierse Kempenzonen, KV Mechelen, RWDM en Westerlo. Er is eind juni een stage voorzien in het Nederlandse Horst.