Coöperatie Cera zoekt nieuwe vennoten en lanceert nieuwe aandelenuitgifte

De coöperatie Cera, een belangrijke aandeelhouder van KBC, lanceert dinsdag een nieuwe uitgifteronde. Die loopt tot en met 27 mei 2022. Cera mikt zowel op oude als nieuwe vennoten om tegen 2025 de kaap van 400.000 vennoten te ronden.

De vorige uitgifte liep van 9 juni 2020 tot en met 24 mei 2021. Toen slaagde de KBC-aandeelhouder erin om 14.021 nieuwe vennoten aan te trekken die samen met reeds bestaande vennoten intekenden voor 38,9 miljoen euro.

“Vorig jaar, met de start van de coronacrisis, vreesden we dat we onze ambities moesten bijstellen, maar die vrees blijkt nu onterecht”, zegt Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder van Cera. “We heten alle nieuwe vennoten van harte welkom in onze Cera-familie en zijn onze bestaande vennoten zeer erkentelijk voor hun trouw en enthousiasme.”

Meteen werd ook een nieuwe uitgifte gelanceerd. Tot en met 27 mei 2022 kan iedereen die dat wenst intekenen op nieuwe aandelen ter waarde van 50 euro.