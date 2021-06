App ‘My Bpost’ heeft nieuwe online betaalmogelijkheid

Bpost heeft een nieuwe, veilige en gemakkelijke betaalmogelijkheid gelanceerd op de app ‘My Bpost’ app en in Track & Trace voor de voorafbetaling van invoerkosten voor pakjes komende van buiten de EU. De klant betaalt zo de kosten veilig vooraf via de app of via Track & Trace en niet meer aan de postbode of in het afhaalpunt. Dat meldt Bpost dinsdag.

Op 1 juli gaat een nieuwe Europese wetgeving van kracht voor aankopen buiten de EU (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk). Dat heeft vooral een impact op bestellingen met een waarde tot 22 euro. Concreet betekent het dat op alle aankopen bij buitenlandse webwinkels die zich buiten de EU bevinden en die vanaf 1 juli in België worden geleverd, btw en mogelijk invoerkosten worden aangerekend.

Om tegemoet te komen aan de nieuwe noden die daarmee gepaard gaan, introduceerde Bpost de nieuwe betaalmogelijkheid. Deze betaalwijze is volgens Bpost “veiliger en eenvoudiger voor zowel de klant, als voor de postbode”. De ontvanger moet niet meer op het laatste moment naar geld of een bankkaart zoeken en krijgt, na betaling, het pakje geleverd volgens zijn/haar leveringsvoorkeuren. Bovendien kan de klant alle details nagaan via de app of Track & Trace.

Voor de postbode wordt het volgens Bpost veiliger omdat hij niet meer met het geld moet rondrijden en efficiënter kan werken. “Ook zal de postbode minder vragen krijgen en meer tevreden klanten kunnen bedienen”, luidt het.