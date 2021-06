Christian Eriksen dankt zijn leven ook aan Michel D’Hooghe: “Maak defibrillator en reanimatiecursus overal in het voetbal verplicht”

Dat de Deense voetballer Christian Eriksen zaterdag zijn hartfalen in het duel tegen Finland heeft overleefd, heeft hij enigszins te danken aan Michel D’Hooghe. Onze 75e jarige landgenoot liet immers als hoofd van de Medische Commissie van de FIFA in elk stadion verplicht een defibrillator installeren. “Als het van mij afhing is zo’n toestel tot op het allerlaagste niveau bij elke match en training verplicht aanwezig en moet iedere voetballer een reanimatiecursus volgen.”

Op het statige bureau van arts Michel D’Hooghe in de Brugse binnenstad staat een opmerkelijke foto uit 1972. Daarop is te zien hoe de Nederlandse voetballer Nico Rijnders van Club Brugge wordt afgevoerd tijdens een wedstrijd tegen Club Luik. Rijnders heeft net een hartstilstand gehad. De toen amper 27-jarige clubarts Michel D’Hooghe heeft net zijn leven gered door koelbloedig op het veld minutenlang een hartmassage uit te voeren, tot een defibrillator uit het ziekenhuis met de ambulance werd aangebracht. Het gelijkaardige voorval met Christian Eriksen van afgelopen weekend, katapulteerde D’Hooghe dan ook in één klap vijftig jaar terug in de tijd.

“Nico Rijnders was overgekomen van Ajax en was bij een eerste Europabeker-wedstrijd in Åtvidaberg in Zweden al eventjes onwel geworden. Ik betrouwde dat niet”, herinnert D’Hooghe het nog alsof het gisteren was. “Ik heb hem toen binnenstebuiten laten keren bij de dienst cardiologie in de Universiteit van Gent. Maar toen had men nog niet alle moderne methodes van nu ter beschikking. Stress, was de conclusie. En men gaf Rijnders toch groen licht om te blijven voetballen. Maar op 12 november 1972 in de twaalfde minuut van de wedstrijd tegen Club Luik gebeurde het. Ik zie hem nog vallen voor mij. Levenloos. Ik wist meteen dat er een serieus hartprobleem was en dat ik zeer acuut moest optreden. Ik heb toen onmiddellijk hartmassage gegeven en geroepen dat men een ziekenwagen met defibrillator uit het ziekenhuis moest laten komen. Die was gelukkig zeer snel ter plaatse zodat we Rijnders hebben kunnen reanimeren op het veld. In die tijd was er nog geen sprake van dergelijk materiaal in voetbalstadions.”

Nico Rijnders in actie voor Club Brugge Foto: BELGA

Het is op dat moment dat D’Hooghe beseft dat er eigenlijk in elk voetbalstadion een defibrillator aanwezig moet zijn. Hij zal er de rest van zijn leven een strijdpunt van maken. Eerst als clubarts, nadien als hoofd van de Medische Commissie van de FIFA. “Ik heb er altijd een erezaak van gemaakt om er op te hameren dat bij elke wedstrijd een defibrillator en getraind medisch personeel aanwezig is. Met enig succes. Want bij alle UEFA- en FIFA-competities – de Champions en Europa League en het WK en EK voetbal – is dat het geval. En dat heeft zaterdag ook het leven Christian Eriksen gered.”

“Doodbedroefd dat defibrillator nog niet overal aanwezig is”

Toch is de strijd van D’Hooghe nog niet gestreden. “Bij de meeste grote profclubs is nu gelukkig een defibrillator gemeengoed geworden. Maar of het op alle lagere echelons het geval is, durf ik te betwijfelen. En daar ben ik doodbedroefd over. Voor sommige clubs valt dat zogezegd financieel zwaar, al moet ik daar mee lachen als ik zie welke transfergelden er betaald worden. Al ben ik er van overtuigd dat vroeg of laat het zo zal zijn dat er in het professioneel voetbal een wedstrijd niet kan doorgaan zonder de aanwezigheid van een defibrillator.”

En de ex-voorzitter van de Belgische voetbalbond en Club Brugge kijkt ook verder dan het betaald voetbal. “Als het van mij afhing was een defibrillator al lang wettelijk verplicht bij alle wedstrijden en trainingen op eender welk niveau. Amateurs en professionals zijn voor mij gelijk. Het gaat hier over leven en dood.”

“Maak ook reanimatiecursus verplicht voor voetballers”

Als het ongeval van Christian Eriksen ook een kleine positieve kant mag hebben, dan is het wel dat in Europa plots de interesse in reanimatiecursussen gigantisch is gestegen. De plotse hartstilstand van Eriksen zorgde voor drie keer zoveel bezoekers op de website van Rode Kruis Vlaanderen. “Zoals een verkeersongeval soms nodig is om rode lichten te plaatsen aan een Carrefour, zo is zo’n voorval als met Eriksen nodig om iedereen er opnieuw van bewust te maken dat opleidingen tot reanimatie levensbelangrijk zijn.” In Italië is de boodschap alvast aangekomen. De Italiaanse voetbalbond gaat de EHBO- en reanimatiecursus verplicht maken voor alle profvoetballers in Italië. De Italiaanse nationale ploeg gaat die cursus zelfs al de komende dagen volgen. “Als het van mij afhing zou dat ook onmiddellijk verplicht moeten zijn in België. Het is een enorme stap in de goede richting als er bij elke club een aantal mensen zijn die er verstand van hebben om in dergelijke situaties adequaat op te treden. Zoals de Denen gedaan hebben. Met hun kapitein, met hun teamarts en het medisch team dat er plaatse was. Het is dankzij al deze factoren dat Eriksen nog in leven is.” En dankzij de vijftig jaar durende strijd van Michel D’Hooghe.