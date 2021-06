Nederlandse afvalvissers urenlang vastgehouden: “Politie dacht dat we drugs aan het ophalen waren”

Schoenen, drankblikjes, visnetten en vooral heel veel plastic. Dat is wat de duikers van ‘Duik de Noordzee schoon’ uit het water vissen. “Geen drugs, neen”, zegt Ben Stiefelhagen. Toch werd hij afgelopen weekend samen met zijn vrienden plots in de boeien geslagen door speciale eenheden van de politie. “Ze dachten dat we cocaïne aan het opvissen waren.”

Het groepje vrienden trekt er geregeld op uit om in de Noordzee te gaan duiken. Niet op zoek naar vissen of wrakken, maar naar afval. In totaal hebben de Nederlanders zo al 64 ton verzameld. Noem de afvalvissers dus gerust zeer actieve milieuactivisten.

Ook afgelopen weekend dook het groepje naar afval, deze keer in de buurt van Vlissingen. Maar in de loop van de middag werden ze plots opgeschrikt door snelle motorboten die recht op hen afkwamen en een helikopter die boven hun boot cirkelde. In geen tijd kwamen twaalf zwaarbewapende agenten aan boord.

De politie was getipt over een grote lading cocaïne die aan land zou worden gebracht. De duikers verklaarden later aan de politie dat ze inderdaad al een tijdje een bootje zagen rondvaren in de buurt van een groter schip.

“De agenten dachten blijkbaar dat de drugs overboord waren gegooid en dat wij ze aan het opvissen waren. Een vergissing waar we nu al kunnen om lachen. Maar we zijn wel urenlang ondervraagd en keken recht in de loop van een machinegeweer toen we werden gearresteerd”, zeggen de duikers die behoorlijk onder de indruk waren van het gebeuren.

De afvalvissers kregen nadien wel excuses, de echte drugskoeriers zijn gearresteerd.