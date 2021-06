Britse Queen is vastbesloten om taart met zwaard te snijden

De Britse koningin Elizabeth is in april 95 jaar geworden, maar ze steelt nog steeds de show met haar humor. Tijdens een evenement van de G7-top in Cornwall lokte ze heel wat hilariteit uit onder de aanwezigen door erop te staan de taart aan te snijden met een ceremonieel zwaard. “Daar ligt een mes”, raadde een van de aanwezigen haar aan, toen de Queen haar twijfels uitdrukte over het ongebruikelijke keukengerei. “Dat weet ik”, klonk het, terwijl de langst regerende monarch van het Verenigd Koninkrijk de taart middendoor hakte.