Monica Lewinsky tekent tv-deal: “Ik weet hoe het is als je verhaal jarenlang gekaapt wordt”

20th Television, een dochterbedrijf van Disney, heeft Monica Lewinsky binnengehaald als producent. De activiste werkt momenteel al met het bedrijf samen voor ‘Impeachment’, het derde seizoen van serie ‘American crime story’.

“We zijn tijdens onze samenwerking onder de indruk geraakt van Monica’s instinct als producent, en van haar wil om provocerende, niet eerder vertelde verhalen tot leven te brengen”, aldus de baas van 20th Television, de televisietak van 20th Century Studio’s, het voormalige Fox. “Monica gaat gepassioneerd tewerk en we hopen dat deze overeenkomst leidt tot vele succesvolle projecten met haar.”

Lewinsky kwam in 1998 in de spotlights te staan toen haar affaire met de toenmalige president Bill Clinton aan het licht kwam. De zaak leidde tot een impeachmentprocedure tegen Clinton. Die staat centraal in het derde seizoen van ‘American crime story’, een anthologieserie waarin elk seizoen een ander Amerikaans schandaal centraal staat. Lewinsky is een van de producenten van die serie, waarin ze gespeeld wordt door Beanie Feldstein.

In een statement liet Lewinsky maandag weten: “Ik weet hoe het is als je verhaal jarenlang gekaapt wordt. Ik ben daardoor erg geïnteresseerd in het vertellen van verhalen vanuit het perspectief van de mensen die historisch gezien nooit een stem hadden. Ik wil projecten ontwikkelen die kijkers entertainen, laten nadenken en doen voelen.”