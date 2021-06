Jan Vertonghen ontbreekt op training Rode Duivels daags voor afreis naar Denemarken; De Bruyne, Hazard en Witsel wel van de partij

De Rode Duivels trainden dinsdagavond in het trainingscentrum in Tubeke, daags voor hun afreis naar Denemarken waar de Duivels hun tweede wedstrijd op het EK voetbal zullen afwerken. Opvallende afwezige was Jan Vertonghen, die nog last ondervindt van zijn enkelblessure die hij opliep tegen Rusland.

Jan Vertonghen kampt al jaren met zwakke enkels. Hij raakte er onder meer aan geblesseerd voor de fameuze België-Wales in Euro 2016. Het feit dat Jan Vertonghen ontbreekt op training kan erop wijzen dat hij woensdag niet afreist naar Denemarken. Thomas Vermaelen is zijn logische vervanger. Kevin De Bruyne is wel aanwezig, net als Eden Hazard en Axel Witsel. In totaal trainen 21 veldspelers en 3 keepers in Tubeke. Het valt af te wachten of Kevin De Bruyne groen licht krijgt al traint hij nu voor de tweede opeenvolgende dag mee.