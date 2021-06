Nacer Chadli reageert op rivaliteit met topfavoriet:“Er heerst geen anti-Frankrijk-gevoel in de groep”

Een openhartige Nacer Chadli verscheen dinsdag op de persconferentie van de Rode Duivels. hij fa onder andere toe dat hij vreesde voor zijn selectie: “Dat er 26 spelers mee mochten naar het EK was in mijn voordeel.” De wingback kreeg ook een vraag over de rivaliteit met de Fransen, maar volgens Chadli “heerst er geen anti-Frankrijk-gevoel in de groep.” Leandro Trossard is dan weer volledig fit en hoopt om ex-ploegmaat bij Genk Joakim Maehle voor de wedstrijd tegen Denemarken een hart onder de riem te steken na het voorval met Eriksen. “Het wordt een speciale wedstrijd.”

Ook Nacer Chadli, ex-ploegmaat van Christian Eriksen, kwam terug op het voorval. “Ik was in shock”, zei hij. “Een vriend stuurde mij een bericht met het nieuws. Ik had het zelf niet gezien, want ik was niet naar de match aan het kijken. Het was een opluchting toen we beelden zagen dat hij weer bij bewustzijn was. Mijn focus zou volledig weg zijn, mocht het erger zijn geweest. Dat moet ik toegeven.”

“Het wordt een belangrijke wedstrijd tegen Denemarken”, ging hij verder. “Als we winnen, gaan we naar de achtste finale. Denemarken heeft een goede ploeg en in elke linie kwaliteit, we zullen top moeten zijn.”

Foto: BELGA

De kans lijkt wel klein dat Chadli aan de wedstrijd zal starten, ook nu Timothy Castagne geblesseerd uitviel. “Voor mij is er niks veranderd sinds de blessure van Castagne. Ik voel me goed. Frisheid is belangrijk tijdens een toernooi en die heb ik wel. Ik kan op beide flanken uit de voeten, al ben ik beter op links.”

“Die halve finale ligt al drie jaar achter ons”

Chadli beseft dat hij de selectie maar nipt haalde. “Ik vond het niet verrassend dat de media mij een verrassing noemde in de selectie van Martinez. Ik twijfelde zelf ook of ik tot de selectie zou behoren. Dat er 26 spelers mee mochten naar het EK was in mijn voordeel, denk ik. Het is een beetje hetzelfde als in 2018. Ik heb net als toen niet vaak gespeeld, dus ik begrijp het. In drie jaar tijd is er niet veel veranderd. Maar ik ben hier niet op basis van mijn prestaties in het verleden, ik ben hier omdat ik iets kan betekenen op het veld.”

De wingback sprak ook over zijn toekomst bij zijn club Basaksehir. “Ik heb een optie voor twee jaar in plaats van één jaar gekregen bij Basaksehir. De komende dagen en weken spreken we verder. Er is daar een mooi project. Ik ben blij met het vertrouwen, want het was geen evident seizoen. Ik heb niet vaak gespeeld door blessures. Maar op het einde heb ik getoond dat ik toch een meerwaarde kan zijn voor de club.”

Tot slot kreeg Chadli nog een vraag over de rivaliteit met topfavoriet Frankrijk. Thomas Meunier reageerde deze week nog cynisch op het hoongelach van de Fransen op zijn uitspraak. “Thomas heeft enkel de waarheid gezegd: dat we eerste staan op de FIFA-ranking. We zijn niet op zoek naar revanche voor de verloren halve finale tegen Frankrijk. Er heerst geen anti-Frankrijk-gevoel in de groep. Die halve finale ligt al drie jaar achter ons. We moeten vooruit kijken. We zijn niet op zoek naar revanche. Dat de beste ploeg mag winnen.”

Foto: Isosport

Ook Leandro Trossard kwam zijn zegje doen op de persconferentie. Hij kampte vorige week met een lichte blessure aan de quadriceps en kwam net als Chadli nog niet in actie op het EK. “Maar nu ben ik opnieuw volledig fit. Ik heb me geen zorgen gemaakt toen ik niet fit was vorige week. Drie dagen na de wedstrijd tegen Rusland trainde ik opnieuw met de groep en had ik geen last meer.”

“Het is hier leuk. Fijn om te proeven van zo’n toernooi. De trainingen zijn intensief en op een hoog niveau. Daar word ik beter van. Ik hoop natuurlijk op minuten, maar heb geen doel qua speelminuten in mijn hoofd. Ik doe mijn best op training en wil tonen dat ik er klaar voor ben. Ik heb niet specifiek aanwijzingen gekregen dat ik minuten zal krijgen tegen Denemarken.”

“Bij Brighton start ik altijd en val ik amper in. Maar ik denk wel dat ik ook als invaller een impact kan hebben met een splijtende pass of een doelpunt. Ik heb veel progressie gemaakt de laatste jaren. Ik denk dat de bondscoach dat ook wel heeft gezien.”

Foto: BELGA

Ook Trossard was aangedaan na het voorval van Eriksen afgelopen weekend. Hij hoopt zijn ex-ploegmaat bij Genk een hart onder de riem te steken. “Ik heb nog geen contact gehad met Maehle na het voorval met Eriksen. Ik zal hem morgen of overmorgen wel spreken denk ik. Niet gemakkelijk. Ze zullen het als team moeten verwerken. Ze zullen wel veel berichtjes hebben gekregen dus ik wil er nog even mee wachten. Het is moeilijk om te weten wat we moeten verwachten tegen Denemarken. Een speciale wedstrijd. Ik denk dat iedereen wel nog altijd met zijn gedachten bij Eriksen zit.”