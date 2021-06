Duizenden actievoerders komen op straat voor LGBTQ-rechten in Hongarije: “Ik wil mijn kinderen opvoeden in een tolerant land”

De voorbije jaren werden in Hongarije verschillende wetten gestemd die de rechten van de LGBTQ-gemeenschap aanzienlijk beperken. Homoseksualiteit mag bijvoorbeeld niet meer op school besproken worden en koppels van hetzelfde geslacht komen niet langer in aanmerking om kinderen te adopteren. Duizenden Hongaren verzamelden zich deze week voor het Hongaarse parlement om tegen die beslissingen te protesteren. “Ik wil mijn kinderen opvoeden in een land waar tolerantie de norm is”, aldus een van de actievoerders.