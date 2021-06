Steeds meer moslims willen in Gent rusten: stad zoekt meer ‘Mekkagerichte’ plekken

Gent - Nu steeds meer Gentse moslims na hun dood in Gent willen worden begraven, stijgt de vraag naar plaatsen die gericht zijn naar de heilige stad Mekka. “We onderzoeken hoe we er meer kunnen aanleggen”, zegt schepen Isabelle Heyndrickx (CD&V).

Heel wat Gentse moslims worden na hun dood gerepatrieerd, zoals de traditie wil. Maar steeds meer mensen willen toch liever hier worden begraven. Dat is een trend die al jaren is te zien. Daardoor stijgt de vraag naar grafpercelen die zijn gericht naar de heilige stad Mekka.

Zulke percelen zijn voorlopig maar op één begraafplaats te vinden: Scheldeakker in Zwijnaarde. Sinds 2007 is daar een veld met 117 percelen naar Mekka gericht. Omdat die allemaal bezet zijn, is vorig jaar een extra plein aangelegd. Van die 155 plaatsen is nu ook al een derde bezet, 41 plaatsen om precies te zijn. Dat blijkt uit informatie die Cengiz Cetinkaya (Groen) heeft opgevraagd.

Westerbegraafplaats

Voormalig schepen Mieke Van Hecke (CD&V) startte vorig jaar al het overleg met moslimverenigingen op om te praten over uitbreidingen. Haar opvolgster, Isabelle Heyndrickx (CD&V), zegt dat nu vooral naar de Westerbegraafplaats wordt gekeken.

“We onderzoeken hoe we meer kunnen aanleggen op andere plekken in Gent, zodat mensen dichter bij hun directe omgeving kunnen worden begraven. Een mogelijke piste is de Westerbegraafplaats”, verklaarde Heyndrickx maandag in een zitting van de gemeenteraad.

Het zijn vooral moslims uit de Turkse en Marokkaanse gemeenschap die ervoor kiezen om in Gent te worden begraven. Moslims met Bulgaarse of Roemeense roots worden vaker gerepatrieerd. “Dat komt omdat we in Gent geen eeuwigdurende concessies kunnen aanbieden”, zegt schepen Heyndrickx. “We bekijken hoe we ook deze gemeenschappen beter kunnen betrekken.”