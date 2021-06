Italië maakte al indruk, en wordt mogelijk straks nog sterker: eerste speelminuten voor Verratti?

Net zoals heel België uitkijkt naar de terugkeer van De Bruyne en Witsel, hopen de Italianen Marco Verratti voor het eerst aan het werk te zien op dit EK. De PSG-middenvelder is hersteld van zijn knieblessure en trainde de afgelopen vier dagen voluit mee met de groep.

De vraagtekens rond de fitheid van Marco Verratti lijken stilaan van de baan. Begin mei liep de middenvelder een verrekking aan de mediale band van zijn rechterknie op en zou hij voor minstens zes weken aan de kant staan. Verratti werkte de voorbije weken, net als Axel Witsel, hard aan zijn terugkeer en kreeg ook het vertrouwen van Mancini, die hem ondanks zijn blessure in de kern opnam.

Op de persconferentie van de Italianen predikte de bondscoach wel nog voorzichtigheid. “We zijn optimistisch over zijn fitheid, maar we beslissen woensdag pas of hij tegen Zwitserland al kan invallen.”

Op de geblesseerde Florenzi na worden vanavond dezelfde namen als in de openingswedstrijd in de basis verwacht bij La Squadra.