Palestijnse brandballonnen treffen Israëlische velden in aanloop naar omstreden optocht

De Israëlische brandweer is dinsdag moeten uitrukken voor meerdere branden in het zuiden van het land. De Israëlische hulpdiensten vermoeden dat die zijn veroorzaakt door brandballonnen vanuit de Palestijnse Gazastrook.

Aan een grensovergang kwam het ook tot een confrontatie tussen Israëlische soldaten en een dertigtal Palestijnen. Later op de dag vindt een omstreden vlaggenoptocht plaats. Zowel Fatah als Hamas spreken van een provocatie en hebben al opgeroepen tot een dag van woede.

Naar verwachting zullen zowat 5.000 Israëli’s deelnemen aan de optocht die deels door het Palestijnse gedeelte van Jeruzalem passeert. De mars gaat uit van aanhangers van voormalig Israëlisch premier Benjamin Netanyahu. Oorspronkelijk stond de mars op 10 maart gepland, maar toen werd de optocht onderbroken door raketaanvallen vanuit Gaza.

Israël laat alvast niets aan het toeval over en schakelt zowat 2.000 politieagenten in om de optocht te beveiligen. De vrees is dat de mars het wankele staakt-het-vuren in het gedrang zou kunnen brengen. De Verenigde Naties hebben beide partijen gevraagd zich verantwoord te gedragen en te voorkomen dat de situatie weer escaleert.