Gigantische beschermende bubbel ingesteld in Genève voor Joe Biden en Vladimir Poetin

Zelfs voor een stad als Genève in Zwitserland, bedreven in intens diplomatiek overleg, is een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de Russische president Vladimir Poetin een gebeurtenis van jewelste. Om het overleg tussen de wereldleiders woensdag in alle veiligheid te laten verlopen, wordt een gigantische beschermende bubbel gecreëerd.

LEES OOK. Killer dan de Koude Oorlog: topontmoeting Biden-Poetin start in sfeer van vijandelijkheid (+)

Zowat 4.000 politieagenten, militairen en ander veiligheidspersoneel worden gemobiliseerd om te verzekeren dat alles zonder moeilijkheden verloopt. Voor de Amerikaanse en Russische vertegenwoordigingen, die zich slechts honderden meters van elkaar bevinden, zullen Zwitserse soldaten in clusters opgesteld staan. Zij ondersteunen de diplomatieke politie van Genève, die verantwoordelijk is voor de externe bescherming van ambassades in de stad. Ongeveer 95 procent van het politiekorps is ter plaatse aanwezig, maar liefst 900 politieagenten komen van elders in Zwitserland ter versterking.

“Het werk van de Geneefse politie is reusachtig, zoals u heeft gezien. Ze kunnen rekening op de steun van het leger, de kantonnale politiediensten en de lokale partners voor de verwezenlijking van de gigantische opstelling. Zonder een doeltreffende en voortdurende samenwerking zou de veiligheid van een dergelijke bijeenkomst niet kunnen worden gegarandeerd”, benadrukte Stéphane Theimer, vicedirecteur van de Zwitserse federale politie.

De boten in de haven mogen niet uitvaren, willen ze niet voor de neus van gewapende patrouilleboten staan. De Zwitserse luchtmacht is is verantwoordelijk voor de controle van het luchtruim, voor het geval dat het luchtruimverbod van 50 kilometer overtreden wordt. Er staan ook luchtafweerbatterijen opgesteld. Om het belang dat Zwitserland aan de top hecht, te onderstrepen, zal de Zwitserse minister van Defensie Viola Amherd dinsdagmiddag aanwezig zijn op het militaire vliegveld van Payerne “om getuige te zijn van de inzet van de luchtmacht om de veiligheid van het luchtruim te waarborgen tijdens de top tussen Biden en Poetin”, aldus een woordvoerder van het ministerie aan het Franse persagentschap AFP.

Al meer dan een week worden het park en de villa La Grange, waar president Biden en president Poetin zich woensdag enkele uren zullen bevinden, omringd door metalen versperringen met prikkeldraad. De volledige wijk en daarbuiten wordt afgezet. Niet ver van de Verenigde Naties, op tientallen meters van de Russische vertegenwoordiging, wordt het iconische hotel van InterContinental omgebouwd tot een vesting om de Amerikaanse president Biden te ontvangen. Hij zal de nacht voor de ontmoeting in Genève doorbrengen. Zijn Russische ambtsgenoot komt pas woensdag aan. Om niet ingesloten te worden door de enorme presidentiële konvooien, heeft de stad haar inwoners opgeroepen om thuis te werken.