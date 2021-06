OHL begint oefencampagne met vlotte zege tegen eerste provincialer Huldenberg

Tegen het bescheiden Huldenberg, dat in eerste provinciale uitkomt, heeft OHL dinsdag zijn oefencampagne afgetrapt. De Leuvenaars boekten een ruime 7-1 zege. Marc Brys gaf heel wat beloften hun kans en hij kon ook niet anders, want het is nog altijd wachten op de eerste inkomende transfers.

Het was een mix van basisspelers en jongeren die aan de aftrap verscheen in Oud-Heverlee. In de aanvangsfase was het even zoeken en kwam Huldenberg zowaar op voorsprong met dank aan Wouters. Iets voor het halfuur sloeg de motor aan bij de Leuvenaars – die er ‘s morgens ook al een pittige training op hadden zitten. Ngawa maakte met de schouder 1-1. Vier minuten later toonde Henry dat hij het scoren nog altijd niet verleerd is en bracht OHL op voorsprong. Mercier, die overigens met voorsprong de bedrijvigste en beste man op het veld was, maakte niet veel later 3-1 met een knap schot over de grond. Met zijn tweede van de namiddag legde Henry de 4-1 ruststand vast.

Na de pauze scoorde OHL twee keer vanop de stip. Het waren twee invallers die de strafschoppen omzetten: eerst Aguemon en vervolgens Allemeersch. Ook het laatste doelpunt, de 7-1, kwam op naam van een invaller. Maertens deed het met een knap schot van ver.

Veel conclusies vielen er voor coach Marc Brys nog niet te trekken. Daarvoor was de tegenstander te verwaarloosbaar. Of misschien toch één conclusie: het wordt tijd dat er wat nieuw bloed komt aan Den Dreef, want het kan niet de bedoeling zijn om het seizoen over een dikke maand aan te vatten met vijf beloften in de basiself.

OHL: Ravet (46‘ Thamsatchanan), Patris, Ngawa (46’ Ouedraogo), Raemaekers, De Norre (46’ Aguemon), Bese, Keita (46’ Maertens), Vekemans (70’ Acquah), Schrijvers (46’ Asante), Mercier (46’ Tahara), Henry (46’ Allemeersch)

Doelpunten: 15‘ Wouters 0-1, 27’ Ngawa 1-1, 31’ Henry 2-1, 33’ Mercier 3-1, 38’ Henry 4-1, 53’ Aguemon 5-1, 79’ Allemeersch 6-1, 82’ Maertens 7-1