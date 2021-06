Dubbele moord uit 1956 opgelost dankzij 65 jaar oud spermastaal

Patricia Kalitzke (16) en Lloyd Duane Bogle (18) werden in 1956 dood teruggevonden in een natuurgebied in de Verenigde Staten. De dader van de dubbele moord werd nooit gevonden. Tot nu. Het meisje werd voor haar dood verkracht, en het DNA uit het sperma dat werd aangetroffen heeft de speurders na 65 jaar eindelijk naar de dader geleid.