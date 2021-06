Hoeveel PFOS zit er in ons kraantjeswater? We weten het niet precies: “Er wordt niet consequent op gescreend”

Zwijndrecht -

De Vlaamse overheid adviseert burgers binnen anderhalve kilometer van de 3M-site in Zwijndrecht om geen grondwater als drinkwater te gebruiken. Maar ook op andere plaatsen in Vlaanderen is het grondwater niet vrij van PFOS. Of en hoeveel er precies van het dubieuze goedje in ons kraantjeswater zit? Moeilijk te zeggen, vooral omdat de Vlaamse Milieumaatschappij en de waterbedrijven er niet consequent op screenen.