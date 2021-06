Donald Trump is “het boek der boeken” aan het schrijven, maar de grote Amerikaanse uitgevers happen niet

Donald Trump zelf is er zeker van: hij is momenteel “het boek der boeken” aan het schrijven. Maar toch lopen de grote Amerikaanse uitgeverijen niet storm voor de memoires van de 45e president van de Verenigde Staten. Om twee redenen: omdat het mogelijk tot “een opstand” bij het personeel zou leiden en omdat het “te moeilijk zou zijn om een boek te krijgen dat feitelijk correct was”.

Dat Trump zijn memoires wil uitbrengen, is niet verrassend. Zowat alle voormalige presidenten zijn kort na hun verblijf in het Witte Huis in hun pen gekropen. En sinds januari 2018 - toen het boek ‘Fire and fury’ van Michael Wolff verscheen - zijn alle boeken over Trump en zijn presidentschap een goudmijn gebleken.

Volgens de 75-jarige Trump hebben al twee uitgeverijen zich bij hem aangeboden. Namen noemen deed hij echter niet. “Want ik wil nu toch nog geen deal sluiten”, aldus de voormalige president. “Ik doe nu gewoon voort. Ik schrijf als een gek en eens ik klaar ben, zal je zien, dan krijg je het boek der boeken.”

Ondertussen berichtte The New York times dat “het aan Trump vreet” dat zijn vicepresident Mike Pence van uitgeverij Simon & Schuster “een bedrag van zeven cijfers” kreeg voor twee boeken. Al werd dat nieuws wel ontkend door Trumps woordvoerder.

Hoe dan ook: bij Simon & Schuster hebben ze door de deal met Pence wel wat problemen gekend omdat meerdere personeelsleden vonden dat de uitgeverij geen onverdraagzaamheid mocht promoten. Enkele grote uitgeverijen - zoals Penguin Random House, Hachette, Harper Collins, Macmillan en Simon & Schuster - hebben al laten weten het boek van Trump “niet te zullen aanraken”. Uit vrees dat zijn memoires nog veel meer protestreacties bij hun personeel zou oproepen.

Daarnaast is er ook nog de “bezorgdheid” over de juistheid van de memoires. Toen Trump in januari het Witte Huis verliet, schreef de toonaangevende Amerikaanse krant The Washington post dat hij tijdens zijn ambtstermijn liefst 30.573 valse of misleidende beweringen had gedaan. “Als je zelf niet kan toegeven dat je de verkiezing verloren bent, hoe kan je dan geloofwaardige memoires publiceren. Het zou gewoon te moeilijk zijn om tot een boek te komen dat feitelijk correct was.”