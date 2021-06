Nieuwe opgravingswerken naar vermeend slachtoffer van Michel Fourniret zonder succes

In de Franse Ardennen is dinsdag een nieuwe zoektocht naar de lichamelijke resten van Estelle Mouzin onsuccesvol gebleven. Dat negenjarige meisje was in 2003 een van de vermoedelijke slachtoffers van seriemoordenaar Michel Fourniret. Volgens een advocate van het slachtoffer zijn er nog “verificaties” voorzien op de site.

De werken, in een bosje in Issancourt-et-Rummel, vinden plaats op aangeven en in het bijzijn van de ex-vrouw en medeplichtige van Fourniret, Monique Olivier. Zij had op 1 april voor het eerst toegegeven dat ze deelnam aan de ontvoering van het meisje. Op een zaterdag in januari 2003 had ze haar man afgezet op een weg langs het bosje in Issancourt-et-Rummel, met de bedoeling het lichaam van Mouzin te laten verdwijnen. In april werd ook al drie dagen gezocht in het bos. Zonder succes.

De site waar de opgravingswerken gebeuren, bevindt zich op 4 km van Ville-sur-Lumes, waar Fourniret volgens Olivier het meisje gegijzeld hield, verkrachtte en vermoordde.

In 2008 werd Fourniret veroordeeld tot levenslang voor de moorden op zeven meisjes onder wie de Belgische Elisabeth Brichet, tussen 1987 en 2001. In maart vorig jaar gaf hij toe dat hij ook achter de verdwijning van Mouzin had gezeten. Vorige maand overleed hij op 79-jarige leeftijd.