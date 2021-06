Thuis-acteur dient klacht in voor gelekte naaktfoto’s

Lennart Lemmens (24), die Stan Van Damme speelt in de populaire soap Thuis, heeft een klacht ingediend nadat naaktbeelden die van hem werden gemaakt voor privégebruik werden verspreid via sociale media.

Lemmens speelt sinds 2019 in Thuis op Een en is populair bij de kijkers van de soap. De acteur zit ondertussen wel al bijna een jaar verwikkeld in een onfrisse affaire rond naaktfoto’s. Als slachtoffer wel te verstaan.

De acteur uit Heusden-Zolder poseerde vorige zomer voor een fotoshoot. Daarbij liet hij ook enkele ‘licht kunstzinnige’ naaktbeelden maken. Strikt voor privégebruik. Dat had hij duidelijk afgesproken met de fotograaf.

Maar enkele weken na de fotoshoot verschenen er toch enkele foto’s op sociale media.

Lemmens heeft nu een advocaat genomen. “Wij hebben inderdaad een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend bij de onderzoeksrechter in Antwerpen”, bevestigt de Limburgse advocate Lynn Clerinx aan onze redactie. Verder wenst ze geen commentaar te geven over het dossier.