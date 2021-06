Onrust bij boeren in Zwijndrecht: “Als ze morgen iets vinden in mijn fruit, is het gedaan met mijn bedrijf door de schuld van een ander”

Zwijndrecht -

“Een week geleden had niemand hier ooit al van PFOS gehoord, en nu kan het me mijn bedrijf kosten. Als ze ook maar iets vinden in mijn fruit, is het voorbij. Door toedoen van een andere.” Fruitboer Frans Verhelst vat het ongeruste gevoel samen dat heerst bij de boeren uit Zwijndrecht die in de buurt van 3M werken. Maar er is ook wantrouwen. “Ik laat zelf stalen nemen met een deurwaarder”, zegt Dirk Vereecken. “Mij gaan ze niet liggen hebben.”