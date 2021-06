De beslissing is al gemaakt, maar jonge CD&V’ers vragen partij toch om opkomstplicht te behouden: “Toon moed en stel regeerakkoord in vraag”

CD&V stemde gisteren in de commissie in het Vlaams Parlement ermee in om de opkomstplicht bij de gemeenteraadsverkiezingen af te schaffen. In aanloop naar de plenaire stemming roepen tientallen jonge CD&V’ers hun partij op om alsnog “deze passage in het regeerakkoord in vraag te stellen”. Onder wie ook Felix Coens, zoon van de partijvoorzitter.