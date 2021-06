Vier op vijf Belgen vertrouwen virologen, slechts één op vijf de politiek

Het vertrouwen in de wetenschap blaakt van gezondheid. Dat blijkt uit een enquête over de geloofwaardigheid van informatiebronnen rond de coronacrisis. 80% van de Belgen volgt het advies van de virologen. Qua mediakanalen halen encyclopedische sites als Wikipedia en radio de beste scores. De grootste argwaan gaat naar de sociale media, én naar de politiek.

Een rondvraag door communicatiebureau Whyte Corporate Affairs (WCA) bij duizend Belgen, tussen de 18 en 65 jaar oud, kon een duidelijk beeld scheppen over de meest geloofwaardige informatiebronnen, als het aankomt op coronanieuws. Zowat vier op de vijf Belgen grijpen in de eerste plaats naar de kennis van universiteiten, experts en wetenschappers.

Met een van onze topvirologen in een safehouse, ter bescherming tegen doodsbedreigingen door een corona-ontkenner met een indrukwekkende fanclub, is dit resultaat op zijn minst opmerkelijk. “We schrokken er zelf van, dat de algemene credibiliteit van de experten blijkbaar niet was gedaald”, zegt Eveline De Ridder van WCA. “Wel zien we dat er door de pandemie meer polarisatie is gekomen. Het vertrouwen is in het algemeen niet veranderd, maar wel sterker geworden, zowel in positieve als negatieve zin.”

Burgemeesters beter dan ministers

Op de tweede plaats verkiezen de Belgen hun ‘peers’ als vertrouwelingen inzake corona-advies. Dat wil zeggen: familie, vrienden of collega’s, goed voor zo’n 70 procent. Helemaal onderaan de lijst vinden we de politieke partijen, met een schamele score van nog geen 15 procent. “De politiek scoorde al niet goed, maar dit is wel heel erg laag”, zegt De Ridder. “We merken ook: hoe groter de afstand, hoe lager het vertrouwen. De burgemeesters scoren bijvoorbeeld veel beter dan de federale ministers.”

Wat de media betreft beweren de meesten geen vertrouwen te hebben in sociale kanalen zoals Twitter of Facebook. Slecht een kleine 15 procent verklaart hierop te steunen voor informatie. Opvallend is het grote vertrouwen in de Wikipedia’s van deze wereld (75 procent) en ook in de radio, die zeven op tien Belgen kan overtuigen van haar boodschap.