Niet duidelijk of veroordeelde procureur opnieuw aan hoofd van parket komt

Gent - Of de veroordeelde topmagistraat Johan Sabbe (61) opnieuw het hoofd van het Oost-Vlaamse parket kan worden, is geen uitgemaakte zaak. Sabbe werd veroordeeld tot vier maanden cel met uitstel omdat hij zijn vrouwelijke chauffeur betastte, maar hij werd door de rechter niet uit zijn ambt ontzet. Sabbe werd voordien twee keer geschorst.

Die twee schorsingen lopen eind deze maand af. Als er geen cassatieberoep tegen het arrest wordt aangetekend, zou Sabbe in theorie op 29 juni opnieuw het parketgebouw kunnen binnenwandelen. Tenzij er toch een nieuwe tuchtprocedure tegen hem wordt opgestart. Of Sabbe zelf wil terugkeren, is overigens niet duidelijk.