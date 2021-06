Hij wordt beschouwd als inspirator voor tal van moordaanslagen: ETA-kopstuk voor rechter in Frankrijk

Josu Ternera werd eerder bij verstek veroordeeld tot een celstraf als spilfiguur van de Baskische terreurorganisatie ETA. Vandaag verschijnt hij zelf voor de rechter.

Het had de Franse en Spaanse autoriteiten 17 jaar gekost, maar toen hij zich onder een valse naam aanmeldde voor een tumoroperatie, liep hij tegen de lamp. Op de parking van een ziekenhuis, ergens in de Franse Alpen, werd Josu Ternera (70) twee jaar geleden gevat. De man werd gezocht als leider van de ondertussen opgedoekte terreurorganisatie ETA, die sinds 1959 streefde naar een onafhankelijke Baskische staat. Tot ze in 2011 alle geweld afzwoer, pleegde ETA duizenden aanslagen, waarbij 800 mensen het leven lieten. Zo wordt Ternera verantwoordelijk geacht voor de bloederige aanslag in Zaragoza eind jaren tachtig, toen de ETA een kazerne van de burgerwacht opblies en 11 dodelijke slachtoffers maakte.

In 2017 werd de toen voortvluchtige Ternera veroordeeld tot acht jaar cel. Dit specifiek omwille van de rol die de man zou blijven spelen zijn als dirigent van de terreurorganisatie tussen 2011 en 2013, toen er vredesonderhandelingen met de Spaanse staat plaatsvonden. Ternera vecht dit oordeel bij verstek vandaag zelf aan voor de Franse correctionele rechtbank. “Hij wordt vervolgd voor een periode waarin hij net naar vrede aan het streven was”, liet één van zijn advocaten optekenen aan het Franse persagentschap AFP.

In september zal Ternera opnieuw voor de Franse rechter verschijnen. Dan voor zijn rol als ETA-leider tussen 2002 en 2005.