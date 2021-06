Voorzorgsmaatregelen die ‘tijdelijk’ zijn, maar hoe schadelijk zijn de PFOS-concentraties nu écht?

Eet voorlopig niet te veel eieren, en geen zelfgeteelde groenten. Die boodschap kregen de mensen in de ruime omgeving van de 3M-fabriek in Zwijndrecht te horen. Tijdelijke voorzorgsmaatregelen, in afwachting van een grondiger onderzoek. Maar wat moet er dan gebeuren, daar en op andere plaatsen met hoge PFOS-concentraties? Wachten tot de schadelijke stof vanzelf is verdwenen, of toch elke morzel grond saneren? En hoe schadelijk is dat nu écht voor onze gezondheid?