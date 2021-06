Kunnen de Denen zich herpakken na hartstilstand Eriksen? “Denemarken zal overspoeld worden met liefde”

De ogen van de wereld zijn gericht op Denemarken-België. Niet alleen omdat het een topmatch is op dit EK, maar vooral omdat iedereen wil weten of de Denen zich kunnen herpakken na de hartstilstand van Christian Eriksen. Wij blikken vooruit met Brian Priske (44), de Deense Antwerp-coach, en Jess Thorup (51), nu bij Kopenhagen, maar ook ex-trainer van AA Gent en RC Genk. “De match tegen Finland had niet mogen doorgaan.”