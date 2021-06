Alain (59) sterft bij parachutesprong: “Zijn parachute was perfect geopend, maar hij begon te tollen”

Zaventem - Een 59-jarige man uit Zaventem is overleden na een parachutesprong in de buurt van Spa. Alain Figa was maandagmiddag met een vliegtuig vanop het vliegveld van La Sauvenière opgestegen. Tijdens de sprong ontstond een klein probleem, dat Figa niet onder controle kreeg.

“Zijn parachute was na de sprong perfect geopend, maar hij begon licht te tollen”, zegt Jef Carabin, voorzitter van de Waalse federatie van parachuteclubs en lid van de club van Spa. Dat tollen kan je als parachutist normaal onder controle krijgen, door je bewegingen met de handvatten te corrigeren. “Als dat niet lukt, kan je de hoofdparachute losmaken en de reserveparachute openen. Maar Alain is blijkbaar in paniek geraakt. We veronderstellen dat hij eerst de reserveparachute heeft geopend. Die kon niet volledig ontplooien, doordat de hoofdparachute nog in de weg zat. Die moet hij daarna pas losgekoppeld hebben.” De parachutist is daardoor in vrije val 700 meter naar beneden gestort. “Hij had geen enkele kans”, zegt Carabin. “Met het materiaal was niets mis. We gaan uit van een menselijke fout.”

Figa was nog niet zo lang geleden begonnen met parachutespringen. Vorig jaar behaalde hij zijn brevetten, en hij had 36 sprongen op zijn naam staan. Het parket van Verviers is een onderzoek begonnen naar de dodelijke val. “Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een ongeval.”