EK RETRO. Toen Danish Dynamite ontplofte in het gezicht van de Belgen: genekt door oude bekenden

Zestien van de 22 spelers op het veld verdienen hun brood in de Belgische competitie. Negen alleen al bij Anderlecht. Nooit waren de Duivels dichter bij de halve finales van een EK, nooit kleurde een wedstrijd op een EK zo ‘Belgisch’ als België-Denemarken in 1984. Maar een vriendenwedstrijd wordt het niet. En als de rook is opgetrokken, is het de bonte bende Carlsberg drinkende gezelligaards die naar de halve finale mag. En dat zijn niet de Belgen.

Hoe goed hij zich de wedstrijd nog kan herinneren? Aan de andere kant van de lijn horen we Preben Larsen net niet mompelen dat het een stomme vraag is. Larsen, 63 en rebel voor het leven, mag als analist voor de Deense tv tegenwoordig honderd wedstrijden per jaar zien, van dat hele EK van 1984 kan hij elke seconde zo weer reconstrueren. België-Denemarken op kop.

“We waren ernaartoe gegaan als was het een schoolreis”, zegt Larsen in vlekkeloos Vlaams. “Het was eeuwen geleden dat Denemarken nog een eindronde van een toernooi gehaald had. Dat was al bijzonder. Grote verwachtingen hadden we niet. Tot we begrepen dat we in een groep met België terechtkwamen. België dat we zo goed kenden. Het was bijna niet te tellen hoeveel Denen er op dat moment in jullie land speelden.”

Zesendertig jaar later telt hij toch. “Ik bij Lokeren, Søren Busk bij AA Gent, Bertelsen bij Seraing en Arnesen, Brylle en Morten Olsen bij Anderlecht. Zes stuks. En allemaal hadden we zo goed als een basisplaats in de nationale ploeg. Uiteraard motiveerde dat ons. Als er één wedstrijd was die we absoluut niet wilden verliezen, dan wel die.” En, een subtiel lachje later: “We hebben ook niet verloren.”

Foto: BELGAIMAGE

Het Deense voetbal komt van ver als het op 12 juni 1984 het EK opent tegen thuisland Frankrijk. Op het EK in 1964 heeft het voor het eerst en het laatst een groot toernooi gehaald. Sindsdien is Denemarken weggezakt naar het niveau dwergstaat. Tussen 1968 en 1980 eindigt het in zijn kwalificatieronde steevast bij de laatste twee, meestal helemaal achteraan.

De calvarie heeft veel oorzaken. Terwijl België al in jaren 50 overschakelt naar profvoetbal, houdt Denemarken koppig vast aan het zuivere amateurisme. Denen die in het buitenland de kost verdienen, mogen lange tijd elke uitnodiging voor de Deense nationale ploeg vergeten. Volwaardig profvoetbal komt er pas in de jaren 80. Het doet de Deense voetballers massaal uitwijken naar het buitenland. “Om de stiel te leren”, verklaart Kenneth Brylle, die zelf in 1980 naar Anderlecht komt. “En om geld te verdienen natuurlijk.”

De Deense nationale ploeg komt voor die ‘buitenlanders’ zelden op de eerste plaats. Vóór de UEFA in 1979 de regel invoert dat clubs voor elke officiële interland hun spelers moeten afstaan, sturen de betere Denen niet zelden hun kat. “En als ze wel kwamen, was het vooral om plezier te maken”, zegt Søren Busk, van 1982 tot 1985 bij AA Gent aan de slag. “We zagen onze familie, konden weer eens bijpraten. Heel relaxed allemaal. En die wedstrijden? Net geen bijzaak.”

De Deense bondscoach Kurt Nielsen heeft zelfs geen fulltime baan aan zijn werk voor de nationale ploeg. De goede man heeft ooit in Gambia gewerkt en runt aan de Deense kust een kroeg die hij geheel in Afrikaanse stijl heeft ingericht. Wie hem wil interviewen, vindt hem er tussen de tamtams. Op wedstrijddagen maait Nielsen, door de spelers hyggeonkel – ‘gezelligheidsnonkel’ genoemd – zelf het gras en trekt hij eigenhandig de kalklijnen. Zijn tactische besprekingen zijn aan de korte kant. “Ik herinner me mijn eerste interland”, grinnikt Busk er een halve eeuw later weer om. “In 1979, tegen Zweden. Denemarken-Zweden is als België-Nederland. Dus ik was bloednerveus. Ik verwachtte omstandige instructies. Tot Nielsen naar mij kwam. Jij start, klonk het, waarna hij nog een naam van een Zweedse speler noemde. Hou die een beetje in de gaten. Tot zover zijn richtlijnen.”

Foto: BELGAIMAGE

In 1984 mag Nielsen dan van het toneel verdwenen zijn, het relaxte sfeertje rond de Deense ploeg is niet weg. Daar zijn ze op het EK niet rouwig om. Na de sof van het EK vier jaar eerder was de UEFA nog flink aan het twijfelen geslagen. België had zich dan wel vrolijk gemaakt over de tweede plek, voor de rest van Europa was het EK in Italië vooral dat van het supportersgeweld, de lege tribunes en het schabouwelijke voetbal geworden. Als het EK in Frankrijk niet beter werd, zou de stekker er definitief uitgaan.

Maar zie: uitgerekend die bijna-nieuwkomer uit het noorden van Europa zorgt in Frankrijk voor alles waar de UEFA naar snakt. In de eerste wedstrijd wordt verloren tegen de latere toernooiwinnaar Frankrijk, maar dan al brengen de Denen opperbest voetbal. Helemaal sensationeel wordt het als de Denen vervolgens Joegoslavië inblikken met 5-0. “Daardoor hadden we plots genoeg aan een gelijkspel tegen België om ons te plaatsen voor de halve finales”, zegt Larsen.

Ook naast het veld zorgt het land intussen voor een vrolijke noot. Sprak op het EK in 1980 heel Europa over de Engelse hooligans, dan hebben ze nu de mond vol van de vrolijke Deense roligans – naar rolig, Deens voor rustig. Met z’n twintigduizend zijn ze hun nationaal elftal naar Frankrijk gevolgd. Zelfs de immer nuchtere Belgische bondscoach Guy Thys zal na België-Denemarken van “ongelooflijke taferelen” spreken: “Dronken Denen en al even beschonken Belgen verbroederden onder elkaar, scandeerden de namen van de Deense spelers in België, zongen het lijflied We are red, we are white, we are Danish Dynamite en dansten in het rond met vlaggen, sjaals en petjes van beide landen.”

Nergens gaat het er zo open en zorgeloos toe als in het Deense kamp. Een goed glas bier? Eén adres: de Denen worden niet zomaar gesponsord door brouwerij Carlsberg. Een sigaretje? Moet kunnen. Zelfs transfers worden er in alle openheid afgewikkeld, stellen de verbaasde Belgische journalisten vast. “Dat laatste is helemaal waar”, grijnst Larsen. “Ik heb op dat EK mijn transfer van Lokeren naar Verona geregeld. Deed ik niet geheimzinnig over. Wie iets wilde weten, hoefde het maar te vragen. Maar voorts? Ja, wij rookten. Maar dat deden zoveel voetballers toen. Wij wisten best wat discipline was.”

Foto: BELGAIMAGE

Voor die discipline heeft de enige brompot in het Deense kamp gezorgd. Het is dan ook geen Deen, wel een Duitser. Sepp Piontek heeft in 1979 Kurt Nielsen als bondscoach vervangen en tekent voor de ommekeer. Wat geen sinecure is met die jolige Denen, waarvan de exponent alweer in België speelt. Preben Larsen is in 1978 naar Lokeren gekomen en is in die zes jaar uitgegroeid tot een waar fenomeen. In zijn eerste wedstrijd, in de beker tegen Standard, zet hij met twee goals haast op zijn eentje een 0-3-achterstand om in een 5-3-zege.

Vandaag geeft Larsen toe dat hij voor zijn komst naar het Waasland nooit van Lokeren gehoord had. “Ik herinner me hoe ik met mijn pa voor het eerst naar Lokeren reed. Plots stond er een bord naast de weg: Sinaai 3 kilometer. Oei, lachte mijn pa, te ver gereden. Wisten wij veel waar Lokeren lag.”

Dat hij toch voor die onbekende club kiest, zegt veel over de aantrekkingskracht van de Belgische competitie voor de Denen. “Het hele Belgische voetbal stond aan de Europese top. Anderlecht, Standard, Club Brugge, zelfs Beveren… Bijna elk jaar speelde er wel een Belgische club een Europese finale. Wie wilde daar niet naartoe?”

Dat niet elke Deen even gedisciplineerd is, nemen ze op de koop toe. Als jeugdspeler is Larsen lange tijd aan de kant gehouden bij de Deense nationale elf wegens ‘onhandelbaar’. Hij zou een trainer van de bond zomaar een klap op zijn kop hebben gegeven. “Ik was piepjong en dan doe je al eens dwaze dingen”, zegt hij er vandaag over. Het is Pionteks grote verdienste dat hij Larsen en co. in het gareel krijgt bij de Deense nationale ploeg. Al in 1981 wint het voorheen nietige Denemarken plots van Italië. “Dat heeft onze ogen geopend”, zegt Larsen. “We konden dus ook tegen de allerbesten winnen.” En een kwalificatieronde later is het echt raak. Hoewel alleen de groepswinnaar zich plaatst en de Denen in een poule met Engeland zitten, is het Denemarken dat na een 0-1-zege op Wembley naar het EK mag.

Het wordt een bijzonder geladen wedstrijd op 19 juni 1984 in het Franse Straatsburg. “Was het omdat we mekaar zo goed kenden?”, oppert Kenneth Brylle. “Of omdat wij absoluut niet wilden verliezen?”, zegt Larsen. Zeker is, aldus Søren Busk, “dat het een crazy game werd.”

Bij winst gaat België naar de halve finales, Denemarken heeft genoeg aan een punt. Lange tijd lijkt de leermeester het te halen van zijn leerlingen. Als na 39 minuten Vercauteren er met een pracht van een volley 2-0 voor de Rode Duivels van maakt, haalt Rik De Saedeleer zijn legendarische Dag moeder, dag moeder boven. De voorbije acht jaar heeft België nooit meer zo’n voorsprong uit handen gegeven.

Foto: BELGAIMAGE

Maar dan ziet Thys hoe “clubbelangen de wedstrijd doorkruisen”. Niemand gunt mekaar iets, niet de spelers die wekelijks in België met elkaar in de clinch gaan, niet degenen die in België ploegmaats zijn. De spelers van Anderlecht staan mekaar net niet naar het leven. En die zijn met veel: Frank Arnesen, Morten Olsen en de ingevallen Kenneth Brylle aan Deense kant, Grün, De Greef, Scifo, Vandereycken, Vercauteren en Vandenbergh aan Belgische kant. Frank Arnesen, 36 jaar na datum: “Het ging er bijzonder agressief toe. Op zeker moment probeerde Vandereycken mij echt doormidden te zagen. Ik kon nog net opspringen. Het deed Morten Olsen, de braafste van allemaal, zelfs iets doen wat hij nooit meer gedaan heeft: hij trok een spurt van veertig meter en duwde René omver. Zo schandalig vond hij het. Ik was net terug na een kraakbeenoperatie en Vandereycken wist dat. En dan zo uithalen...”

Busk beaamt: “Onbegrijpelijk hoe hard er werd gespeeld.“ Maar het mag allemaal niet baten voor de Belgen. Het zijn uitgerekend hun grote bekenden die hen nekken. Nog voor rust wordt Larsen neergehaald in de zestienmeter: Arnesen laat de strafschop niet liggen. 2-1, dankzij twee spelers uit de Belgische competitie. Na rust schildert Arnesen een fraaie voorzet richting Brylle: 2-2, door twee spelers van Anderlecht ditmaal. En in de slotfase krijgen we zelfs een vleugje Beveren-Lokeren op het EK. Aldus wijlen Thys: “Pfaff en Larsen kenden elkaar van de derby’s van het Waasland. Ze stonden met getrokken messen tegenover mekaar.”

Larsen beaamt: “Vanaf de middenlijn dribbelde ik op Pfaff af. Op het laatste moment lobde ik hem. Net dan sprong hij met de voet naar mij, duidelijk om mij te blesseren. Evengoed brak ik daar mijn been.”

Maar dat doet hij niet. Wel staat het 2-3. Denemarken door, België uitgeschakeld. Een historisch kantelpunt. Wat een Belgisch ijkpunt had moeten zijn – nooit zullen de Duivels nog dichter bij de halve finales van een EK staan – is het begin van een pikzwarte EK-periode. Pas in 2000 tekent België weer present op een EK. Voor Denemarken is het de wedstrijd van de doorbraak. In de halve finale heeft Spanje strafschoppen nodig om het kleintje van weleer uit te schakelen. Het Danish Dynamite is ontploft, uitgerekend tegen de Belgen, en zal nog jarenlang knallen. Pas 24 jaar later zal Denemarken voor het eerst weer een EK mislopen.