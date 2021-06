De Zwitserse Balotelli: hoe enfant terrible Breel Embolo publiekslieveling werd

Rijbewijs ingetrokken, een lockdownparty en zijn blote kont tonen. Met Breel Embolo (24) heeft Zwitserland een lightversie van het Italiaanse enfant terrible Mario Balotelli in de spits rondlopen. Eentje die wel bijzonder geliefd is bij de Zwitserse fans en die liefde zal na de wedstrijd tegen Wales alleen maar zijn toegenomen. Wie is Embolo en waarom rekent Zwitserland op hem tegen Italië?

“Oh Embolo, oh Embolo, oh Embolo, oh Embolo”, en dat op de melodie van The lion sleeps tonight. Die oorwurm zingen de Zwitserse fans tijdens elke interland sinds Euro 2016. Breel Embolo is zo de enige ...