Beer doodt man in Slovakije

Voor het eerst in de moderne geschiedenis heeft een beer in Slovakije een mens gedood. Uit een lijkschouwing is gebleken dat een 57-jarige man een aanval van een bruine beer niet heeft overleefd, meldt het Slovaakse Staatsbosbeheer. Wel zijn al mensen gewond geraakt door een beeraanval, vorig jaar waren dat er vijf.

De populatie bruine beren in het land is de afgelopen twintig jaar verdrievoudigd. Ze waren vorig jaar met naar schatting 2.760. De roofdieren leven vooral in het Tatragebergte. Sommige natuurbeheerders pleiten voor toestemming om op de dieren te jagen.

Het slachtoffer werd gevonden nadat hij niet was teruggekeerd van een boswandeling. Een vriend vertelde tegen een Slovaakse nieuwssite dat hij in zijn keel, buik en ribben was gebeten.