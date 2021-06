Elk toernooi heeft zijn nieuwigheden. Een nieuw tactisch systeem, een fris gezicht of een modieuze term. Op dit EK is de modieuze term de wingback. De wat? Onze analisten Gert Verheyen en René Vandereycken leggen het uit samen met Nacer Chadli, een wingback bij de Rode Duivels.

Gert Verheyen reageert verbaasd. “Hoezo, modieus? Die term bestaat al lang. In elke kleedkamer in het land wordt over een wingback gesproken. Ja, nu wordt die pas bij het grote publiek bekend. Wingback ...